Test

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">WITHDRAWAL FROM NBA DRAFT! “WKU” FANS 1 WILL BE BACK ??</p>— Lamonte Bearden (@WhyyMonte) <a href="https://twitter.com/WhyyMonte/status/1001836173852119040?ref_src=twsrc%5Etfw">May 30, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Test